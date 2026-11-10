Москва10 нояВести.В результате схода вагонов на перегоне Черемуха – Виледь разлива нефтепродуктов не произошло, следует из сообщения регионального штаба, опубликованного в канале правительства Архангельской области в MAX.
Уточняется, что цистерны в составе поезда были пустыми.
Цистерны в составе грузового поезда были пустыми. Разлива нефтепродуктов не произошлоговорится в заявлении
ЧП произошло ранним утром во вторник, 10 ноября. В результате обрушения пролета железнодорожного моста через реку Виледь произошел сход вагонов грузового поезда, задерживаются пассажирские составы, причины случившегося устанавливаются.