Разлива нефтепродуктов при сходе вагонов в Архангельской области не произошло

Утечка нефтепродуктов после схода вагонов в Архангельской области отсутствует Разлива нефтепродуктов при сходе вагонов в Архангельской области не произошло

Москва10 ноя Вести.В результате схода вагонов на перегоне Черемуха – Виледь разлива нефтепродуктов не произошло, следует из сообщения регионального штаба, опубликованного в канале правительства Архангельской области в MAX.

Уточняется, что цистерны в составе поезда были пустыми.

Цистерны в составе грузового поезда были пустыми. Разлива нефтепродуктов не произошло говорится в заявлении

ЧП произошло ранним утром во вторник, 10 ноября. В результате обрушения пролета железнодорожного моста через реку Виледь произошел сход вагонов грузового поезда, задерживаются пассажирские составы, причины случившегося устанавливаются.