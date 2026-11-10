В Архангельской области после обрушения ж/д моста задерживаются 10 поездов В Архангельской области 10 поездов задерживаются из-за обрушения ж/д моста

Москва10 ноя Вести.В связи с приостановкой движения на участке Черемуха – Виледь Северной железной дороги в Архангельской области, где утром произошло обрушение пролета железнодорожного моста, задерживаются 10 пассажирских поездов. Об этом сообщили в ФПК в MAX.

Речь идет о поездах Адлер – Воркута, Москва – Лабытнанги, Санкт-Петербург – Сыктывкар, Москва – Воркута, Москва – Воркута, Воркута – Новороссийск, Воркута – Москва, Лабытнанги – Москва, Воркута – Москва, Сыктывкар – Санкт-Петербург.

Отмечается, что сотрудники поездных бригад помогают пассажирам.

Через барьерное место пассажиров перевозят автотранспортом. После этого они продолжают поездку в поездах.

Задержанные более чем на 4 часа получат питание.