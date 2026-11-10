Режим ЧС ввели в Архангельской области из-за угрозы обрушения моста после ЧП

В Архангельской области ввели режим ЧС, железнодорожный мост может обрушиться Режим ЧС ввели в Архангельской области из-за угрозы обрушения моста после ЧП

Москва10 ноя Вести.В Архангельской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера из-за угрозы обрушения железнодорожного моста. Об этом сообщает губернатор региона Александр Цыбульский в MAX.

Подписал указ о введении с 10 ноября режима чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение принято после схода вагонов грузового поезда в Вилегодском округе, где сохраняется угроза обрушения железнодорожного моста говорится в сообщении

Уточняется, что руководить ликвидацией последствий будет министр транспорта Архангельской области Сергей Роднев.

В зону ЧС вошли Вилегодский, Вельский, Коношский, Котласский, Ленский и Устьянский округа, а также города Коряжма и Котлас.