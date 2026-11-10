Пассажиров после обрушения ж/д моста перевезут городские автобусы из Котласа

Котлас предоставит автобусы для пассажиров поездов после обрушения ж/д моста Пассажиров после обрушения ж/д моста перевезут городские автобусы из Котласа

Москва10 ноя Вести.Котлас поможет пассажирам железной дороги, чьи поезда задерживаются из-за обрушения пролета моста через реку Виледь в Архангельской области. Об этом сообщает городская администрация на своей странице "ВКонтакте".

Там отметили, что после этого ЧП увеличилась нагрузка на транспортную систему.

Чтобы помочь пассажирам поездов быстрее добраться до места назначения, Котлас предоставит дополнительный транспорт говорится в публикации

В связи с этим временно изменится расписание городских автобусов, предупредили жителей в администрации Котласа.

Там объяснили, что это временная мера, и после завершения работ по оказанию помощи пассажирам поездов движение городских автобусов вернется к обычному расписанию.