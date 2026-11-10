С обрушившегося в Тверской области моста упал автомобиль В Тверской области из-за обрушения моста произошло ДТП

Москва10 ноя Вести.Автомобильный мост через ручей у деревни Елисеево в Кесовогорском муниципальном округе Тверской области обрушился после проезда большегруза, восстановление сооружения взяла на контроль районная прокуратура, сообщает региональный надзорный орган в мессенджере MAX.

Сотрудники ведомства выехали на место происшествия. Они контролируют проведение аварийно-восстановительных работ и обеспечение транспортного сообщения с двумя населенными пунктами отмечается в публикации

Мост обеспечивал проезд к деревням Елисеево и Звездино.

Сообщается, что администрация округа для подъезда к деревням организовала альтернативный маршрут.

Между тем, как сообщается в Telegram-канале "Подслушано Тверь и Тверская область", ночью 7 ноября с обрушившегося моста упал легковой автомобиль, так как на подъездах не было установлено никаких предупреждающих об опасности знаков.

Для установления всех обстоятельств происходящего СУ СК России по Тверской области организовало доследственную проверку.