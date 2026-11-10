Самосвал обрушил мост через реку в Карелии, СК начал проверку

СК проверяет обстоятельства обрушения моста через реку в Карелии Самосвал обрушил мост через реку в Карелии, СК начал проверку

Москва10 ноя Вести.Сотрудники Следкома проводят проверку обстоятельств ЧП в Калевальском районе Карелии, сообщили в региональном СУ СК России.

В результате разрушения моста было прекращено регулярное пассажирское сообщение с деревней Юшкозеро и поселком Новое Юшкозеро.

По предварительным данным, инцидент произошел на 78-м километре автодороги Кепа – Юшкозеро – Боровой – Костомукша говорится в заявлении ведомства в MAX

Уточняется, что речь об обрушении деревянного моста через реку Бурливая, который не выдержал тяжести груженого самосвала.

СК планирует дать правовую оценку действиям должностных лиц органов местного самоуправления и дорожников.