Москва10 нояВести.Сотрудники Следкома проводят проверку обстоятельств ЧП в Калевальском районе Карелии, сообщили в региональном СУ СК России.
В результате разрушения моста было прекращено регулярное пассажирское сообщение с деревней Юшкозеро и поселком Новое Юшкозеро.
По предварительным данным, инцидент произошел на 78-м километре автодороги Кепа – Юшкозеро – Боровой – Костомукшаговорится в заявлении ведомства в MAX
Уточняется, что речь об обрушении деревянного моста через реку Бурливая, который не выдержал тяжести груженого самосвала.
СК планирует дать правовую оценку действиям должностных лиц органов местного самоуправления и дорожников.