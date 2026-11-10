СК проверит информацию об обрушении моста в Тверской области

Информацию об обрушении моста в Тверской области проверяет СК СК проверит информацию об обрушении моста в Тверской области

Москва10 ноя Вести.СУ СК России по Тверской области проверит появившуюся в социальных медиа информацию об обрушении моста, соединяющего две деревни в Кесовогорском районе. Об этом сообщает ведомство в мессенджере MAX.

Мост, соединяющий деревни Елисеево и Звездино <...>, и являющийся единственным путем до медицинских учреждений и социально значимых объектов, находится в разрушенном состоянии говорится в сообщении

По этой причине местные жители вынуждены передвигаться по объездной дороге, которая находится в ненадлежащем состоянии.

Кроме того, отмечается бездействие компетентных органов в решении данной проблемы.

С целью установления всех обстоятельств происходящего организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение, подчеркнули в региональном СУ СК.