Москва2 октВести.Сотрудники Западного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК России продолжают расследование уголовного дела, возбужденного после обрушения настила на железнодорожной станции Мытищи, сообщает ведомство в мессенджере MAX.
Дело заведено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров.
Следствие обращается с просьбой ко всем, кто пострадал в данном происшествии, связаться со следствием по телефону: 8 (495) 539-29-27 (доб. 508)говорится в публикации
Временный настил на платформе №4 станции Мытищи обрушился под пассажирами утром 1 сентября. Несколько человек получили травмы.