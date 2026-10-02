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Пострадавших при обрушении на платформе в Мытищах просят связаться со следствием

СК ищет пострадавших при обрушении настила на станции Мытищи 1 сентября Пострадавших при обрушении на платформе в Мытищах просят связаться со следствием

Москва2 окт Вести.Сотрудники Западного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК России продолжают расследование уголовного дела, возбужденного после обрушения настила на железнодорожной станции Мытищи, сообщает ведомство в мессенджере MAX.

Дело заведено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров.

Следствие обращается с просьбой ко всем, кто пострадал в данном происшествии, связаться со следствием по телефону: 8 (495) 539-29-27 (доб. 508) говорится в публикации

Временный настил на платформе №4 станции Мытищи обрушился под пассажирами утром 1 сентября. Несколько человек получили травмы.