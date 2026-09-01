Москва1 сенВести.Во вторник, 1 сентября, на станции Мытищи под людьми провалилась часть платформы. Об этом сообщила в MAX администрация городского округа.
Уважаемые жители! Информируем вас по поводу инцидента, который произошел сегодня на ст. Мытищи, 4-й платформе. Произошло обрушение временного деревянного щитаговорится в сообщении
Специалисты компании, которая занимается обустройством временных конструкций, уже демонтировали поврежденный элемент и восстановили платформу. Теперь, согласно сообщению администрации, она безопасна для пассажиров.
Электрички ходят по расписанию. Ситуация находится у администрации на контроле.