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Деревянное перекрытие платформы на станции Мытищи обрушилось под людьми

На станции Мытищи под людьми обвалилось деревянное перекрытие платформы Деревянное перекрытие платформы на станции Мытищи обрушилось под людьми

Москва1 сен Вести.Во вторник, 1 сентября, на станции Мытищи под людьми провалилась часть платформы. Об этом сообщила в MAX администрация городского округа.

Уважаемые жители! Информируем вас по поводу инцидента, который произошел сегодня на ст. Мытищи, 4-й платформе. Произошло обрушение временного деревянного щита говорится в сообщении

Специалисты компании, которая занимается обустройством временных конструкций, уже демонтировали поврежденный элемент и восстановили платформу. Теперь, согласно сообщению администрации, она безопасна для пассажиров.

Электрички ходят по расписанию. Ситуация находится у администрации на контроле.