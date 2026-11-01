Москва1 нояВести.Проверку по факту крушения самодельного воздушного судна организовала Тверская межрайонная транспортная прокуратура, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура в мессенджере MAX.
Самодельный автожир разбился около 13.00 1 ноября в деревне Каюрово Тверской области. Пилот погиб.
По данному факту прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации воздушного транспортаотмечается в публикации
На место происшествия выезжал транспортный прокурор Константин Волков.
Обстоятельства и причины происшествия устанавливают следователи и криминалисты Западного МСУТ СК России.