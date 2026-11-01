Автожир разбился сразу после взлета в Тверской области, погиб один человек

В Тверской области автожир рухнул сразу после взлета, один человек погиб Автожир разбился сразу после взлета в Тверской области, погиб один человек

Москва1 ноя Вести.В Тверской области один человек погиб при падении автожира - винтокрылого летательного аппарата. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Отмечается, что ЧП случилось недалеко от населенного пункта Каюрово Кимрского округа. Летательный аппарат рухнул почти сразу после того, как поднялся в воздух.

Падение автожира произошло сразу после взлета. Один человек погиб говорится в публикации

Автожир представляет собой нечто среднее между самолетом и вертолетом: вместо крыла у него свободно вращающийся ротор, а вперед его двигает обычный пропеллер, соединенный с мотором.