Москва29 сенВести.Появились некоторые предварительные данные об обстоятельствах крушения самолета Ту-154 в Амурской области.
Как утверждает Mash, авиакатастрофа произошло почти сразу после взлета воздушного судна.
Самолет Ту-154 упал через пару минут после взлета в районе села Краснояровоговорится в публикации
Ранее сообщалось, что жертвами крушения стали шесть человек, один выживший госпитализирован. На месте падения воздушного судна возник пожар.
Официальной информации об авиакатастрофе, типе воздушного судна и его принадлежности пока не поступало.