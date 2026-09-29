Mash: Ту-154 в Амурской области разбился через несколько минут после взлета

Крушение Ту-154 в Амурской области произошло через несколько минут после взлета Mash: Ту-154 в Амурской области разбился через несколько минут после взлета

Москва29 сен Вести.Появились некоторые предварительные данные об обстоятельствах крушения самолета Ту-154 в Амурской области.

Как утверждает Mash, авиакатастрофа произошло почти сразу после взлета воздушного судна.

Самолет Ту-154 упал через пару минут после взлета в районе села Красноярово говорится в публикации

Ранее сообщалось, что жертвами крушения стали шесть человек, один выживший госпитализирован. На месте падения воздушного судна возник пожар.

Официальной информации об авиакатастрофе, типе воздушного судна и его принадлежности пока не поступало.