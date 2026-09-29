Экипаж Ту-95 в Амурской области сделал все, чтобы отвести самолет от жилых домов

Власти Амурской области: экипаж Ту-95 сделал все, чтобы отвести самолет от домов Экипаж Ту-95 в Амурской области сделал все, чтобы отвести самолет от жилых домов

Москва29 сен Вести.Власти Амурской области прокомментировали ЧП с военным самолетом Ту-95 у населенного пункта Красноярово.

Как говорится в сообщении, опубликованном в канале регионального правительства в MAX, в настоящее время на месте крушения работают спасатели, ситуация находится под контролем.

Экипаж сделал все возможное для того, чтобы отвести самолет от жилых домов говорится в заявлении

Ранее сообщалось, что в результате крушения Ту-95 погибли шесть человек, еще один пострадавший госпитализирован.