Москва29 сенВести.Власти Амурской области прокомментировали ЧП с военным самолетом Ту-95 у населенного пункта Красноярово.
Как говорится в сообщении, опубликованном в канале регионального правительства в MAX, в настоящее время на месте крушения работают спасатели, ситуация находится под контролем.
Экипаж сделал все возможное для того, чтобы отвести самолет от жилых домовговорится в заявлении
Ранее сообщалось, что в результате крушения Ту-95 погибли шесть человек, еще один пострадавший госпитализирован.