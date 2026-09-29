Самолет Ту-154 потерпел крушение в Амурской области Baza: в Амурской области разбился самолет Ту-154

Москва29 сен Вести.Появились предварительные данные о типе воздушного судна, потерпевшего крушение в Амурской области.

Как утверждает Baza, в районе села Краснояново разбился авиалайнер Ту-154 одного из силовых ведомств.

Выживший пострадавший госпитализирован с травмами средней тяжести. Шесть членов экипажа погибли говорится в публикации

Как сообщалось ранее, на месте падения самолета возник пожар, ведется работа по его тушению.

Официального подтверждения информации о ЧП с Ту-154 пока не поступало.