Москва29 сенВести.Появились предварительные данные о типе воздушного судна, потерпевшего крушение в Амурской области.
Как утверждает Baza, в районе села Краснояново разбился авиалайнер Ту-154 одного из силовых ведомств.
Выживший пострадавший госпитализирован с травмами средней тяжести. Шесть членов экипажа погиблиговорится в публикации
Как сообщалось ранее, на месте падения самолета возник пожар, ведется работа по его тушению.
Официального подтверждения информации о ЧП с Ту-154 пока не поступало.