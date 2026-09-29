Москва29 сенВести.Михаил Пивень - глава Мазановского округа Амурской области, поблагодарил членов экипажа военного самолета Ту-95, который потерпел крушение рядом с селом Красноярово, за спасение местных жителей.
Ранее стало известно, что во время учебно-тренировочного полета в Амурской области разбился самолет Ту-95. Погибли шесть человек, еще один выжил, его эвакуировали в медучреждение.
Власти Амурской области сообщили, что экипаж сделал все возможное для того, чтобы отвести самолет от жилых домов.
"Светлая память парням, ушедшим в вечность". Спасибо вам и низкий поклон за спасенные жизни жителей села Красноярово. Как уточнили в правительстве Амурской области, экипаж самолета сделал все возможное, чтобы отвести его от жилых домовотмечается в сообщении
На месте крушения работают спасатели.