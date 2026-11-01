Москва1 нояВести.Следователи и криминалисты выехали на место крушения самодельного воздушного судна в Тверской области, сообщает Западное МСУТ СК России в мессенджере MAX.
Самодельный автожир разбился около 13.00 1 ноября в деревне Каюрово Тверской области. Управлявший им мужчина погиб.
По данному факту следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится процессуальная проверкаотмечается в публикации
Выполняется комплекс проверочных мероприятий, в результате которых будут установлены обстоятельства и причины происшествия.