Минтранс координирует работу транспорта на крымском направлении Минтранс обеспечивает бесперебойную логистику на крымском направлении

Москва18 ноя Вести.Министерство транспорта РФ координирует работу транспорта на крымском направлении и обеспечивает бесперебойную логистику. Об этом говорилось на заседании оперштаба по вопросу ликвидации последствий атак БПЛА на Крымский мост. По поручению вице-премьера Андрея Никитина его провел министр транспорта Дмитрий Ядров. Также в совещании участвовали главы Росавтодора, Росморречфлота и Росжелдора.

Осуществляем четкую координацию всех видов транспорта для надежного сообщения с Крымом. В приоритете – безопасность пассажиров и создание понятной схемы движения. Обеспечена бесперебойная работа колл-центров, чтобы люди оперативно получали информацию и помощь отметил глава Минтранса

Движение по автомобильной части моста временно приостановили. Поезда по железнодорожной части курсируют по расписанию. Проводится работа по организации дополнительных поездов дальнего следования и пригородного сообщения.

Автобусы от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь Колодезей до Керчи курсируют по расписанию отмечается в сообщении

При необходимости для перевозок пассажиров и грузов задействуют Керченскую паромную переправу.

В постоянном режиме ведется работа с обращениями граждан. Открыты две горячие линии. Гранд Сервис Экспресс: +7 (800) 775-54-53, +7 (800) 100-54-53; ситуационно-информационный центр Минтранса России: +7 (495) 249-03-03.

Атаки на Крымский мост со стороны ВСУ были совершены 16 и 17 ноября. СК РФ возбудил уголовное дело по факту теракта.