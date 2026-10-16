Зеленский подтвердил применение Starlink для дронов ВСУ Зеленский признал применение Starlink для дронов-перехватчиков ВСУ

Москва16 окт Вести.ВСУ используют американскую спутниковую связь Starlink для работы скоростных дронов-перехватчиков. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

По его словам, украинские военные применяют специальные перехватчики, "которые двигаются с большой скоростью".

Дроны-перехватчики, движущиеся именно со Starlink сказал Зеленский во время брифинга в Брюсселе

14 октября бывший заместитель министра обороны Украины сообщил, что работа терминалов Starlink была ограничена. По его словам, при движении со скоростью выше 160 километров в час связь начинала пропадать, из-за чего у ВСУ возникли сложности. Позднее он заявил, что ограничение снизили до 60 километров в час. Американский предприниматель Илон Маск делал заявление, что Starlink предназначена для гражданских и оборонительных целей, а не для наступательных военных действий.

15 октября СМИ сообщили, что работа американской военной спутниковой системы связи Starshield (специализированная военная версия сети Starlink) на Украине была возобновлена, но в ограниченном формате.