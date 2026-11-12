Зеленский: система связи Starshield работает с ограничениями на Украине

Зеленский сообщил о сбоях в работе системы связи Starshield на Украине Зеленский: система связи Starshield работает с ограничениями на Украине

Москва12 ноя Вести.На Украине зафиксированы сбои в работе системы спутниковой связи Starshield, военной версии Starlink. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Наши подразделения… уже несколько дней фиксируют значительные сбои в работе Starshield над территорией Украины: по всей линии фронта говорится в публикации

По словам главы киевского режима, ограничения скорости Starshield действуют на уровне 161 километр в час. Он подчеркнул, что военные считают это системным ограничением, а не случайной ошибкой.