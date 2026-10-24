Система Starlink возобновила работу на Украине на скорости выше 161 км/ч СМИ: система Starlink на Украине заработала на скорости выше 161 км/ч

Москва24 окт Вести.Спутниковая система Starlink и ее военная версия Starshield работают на территории Украины на скорости свыше 161 км/ч. Об этом сообщают местные СМИ.

Такие данные приводятся на утро субботы, 24 октября.

Продолжаем мониторить и проводить проверки на высших скоростях, определять верхние лимиты и выяснять, насколько на самом деле восстановлена работа этой связи говорится в публикации

Ранее издание The Economist со ссылкой на источники заявило, что ограничения работы Starshield на Украине были инициированы главой SpaceX Илоном Маском и людьми из окружения президента США Дональда Трампа в наказание за удары украинских вооруженных сил по российским нефтеперерабатывающим заводам.