Москва24 октВести.Спутниковая система Starlink и ее военная версия Starshield работают на территории Украины на скорости свыше 161 км/ч. Об этом сообщают местные СМИ.
Такие данные приводятся на утро субботы, 24 октября.
Продолжаем мониторить и проводить проверки на высших скоростях, определять верхние лимиты и выяснять, насколько на самом деле восстановлена работа этой связиговорится в публикации
Ранее издание The Economist со ссылкой на источники заявило, что ограничения работы Starshield на Украине были инициированы главой SpaceX Илоном Маском и людьми из окружения президента США Дональда Трампа в наказание за удары украинских вооруженных сил по российским нефтеперерабатывающим заводам.