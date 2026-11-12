На Украине заявили, что научились обходить ограничения на использование Starlink Украинская Fire Point заявила о возможности обхода ограничений Starshield

Москва12 ноя Вести.Производитель ракет и беспилотников на Украине — компания Fire Point — нашел временный обходной путь для ограничений на доступ к спутниковой системе Starshield, которая является военным аналогом Starlink.

Об этом в интервью Breaking Defense рассказала генеральный директор украинской компании Ирина Терех.

О том, как именно удалось получить доступ к спутниковой связи, принадлежащей компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска, Терех не уточнила.

По ее словам, решение дает максимум 20% возможностей системы, однако подробности обхода гендиректор Fire Point не раскрыла.

Терех также утверждает, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в октябре уже применяли эту систему при ударах по территории России.

Fire Point продолжит добиваться от американской стороны расширения действия лицензий на военные спутники Starshield для поиска и поражения целей, добавляется в материале.

В октябре у украинских военных возникли проблемы с оборудованием американских спутниковых систем Starlink и Starshield. Это осложнило логистику и сократило возможности применения дронов ВСУ.

Президент США Дональд Трамп заявил, что до сих пор точно не знает, кто именно распорядился ограничить Украине доступ к системе Starlink.

9 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о создании Космических сил в составе ВСУ.

Документ, в частности, предусматривает формирование системы защищенной спутниковой связи для нужд сектора обороны, чтобы в этом вопросе снизить зависимость Киева от западных партнеров.