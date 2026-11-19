Москва19 ноя Вести.Производитель вооружений Destinus из Нидерландов помогал ВСУ запускать ударные беспилотники по целям в России. Об этом сообщила газета NRC со ссылкой на сотрудников компании.

В июне 2023 года специалисты Destinus по приглашению ВСУ прибыли в район Харькова. Там были испытаны первые модели аппаратов со взрывчаткой. В сторону российского Воронежа был запущен беспилотник Da Vinci, который врезался в жилой многоквартирный дом, в результате сего три человека получили ранения пишет издание

Некоторые сотрудники Destinus пересылали друг другу видеозапись удара и "с воодушевлением звонили друг другу", предполагая, что в дом в Воронеже попал именно их беспилотник, сообщает NRC. В компании произошедшее восприняли как подтверждение работоспособности дрона, который получил гриф battlefield proven ("проверен в боевых условиях").

В Destinus заявили, что занимаются лишь технической поддержкой и не проводят военных операций. При этом Минобороны Нидерландов в ответ на запрос газеты указало, что действия, связанные с применением оружия, следует расценивать как непосредственное участие в военных действиях.

Ранее сообщалось, что владельцу компании Destinus Михаилу Кокоричу (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) грозит пожизненное заключение.