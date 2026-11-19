Москва19 нояВести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 268 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны России.
Средствами противовоздушной обороны сбиты… 268 беспилотных летательных аппаратов самолетного типаговорится в сообщении ведомства
Кроме того, российская ПВО уничтожила восемь украинских ракет большой дальности "Нептун".
Ночью силы ПВО уничтожили 53 дрона ВСУ. Воздушную атаку противника отразили над 10 российскими регионами.