Минобороны РФ сообщило об уничтожении 268 дронов ВСУ за сутки

Российские средства ПВО за сутки сбили 268 украинских БПЛА Минобороны РФ сообщило об уничтожении 268 дронов ВСУ за сутки

Москва19 ноя Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 268 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

Средствами противовоздушной обороны сбиты… 268 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении ведомства

Кроме того, российская ПВО уничтожила восемь украинских ракет большой дальности "Нептун".

Ночью силы ПВО уничтожили 53 дрона ВСУ. Воздушную атаку противника отразили над 10 российскими регионами.