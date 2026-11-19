Над регионами РФ силы ПВО за ночь сбили 53 дрона ВСУ Бойцы ВС РФ минувшей ночью сбили 53 украинских дрона над российскими регионами

Москва19 ноя Вести.Военнослужащие подразделений Вооруженных сил Российской Федерации в ночь на 19 ноября уничтожили в небе над российскими регионами 53 дрона киевского режима. Об этом сообщило Минобороны России.

Уточняется, что боевики ВСУ использовали беспилотники самолетного типа. В оборонном ведомстве привели данные за период с 20.00 18 ноября по 8.00 19 ноября по московскому времени.

Перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей и республики Татарстан говорится в сообщении МО РФ

Днем ранее ВСУ также предприняли попытку атаковать объекты на территории РФ. В ночь на 18 ноября дежурными средствами ПВО были уничтожены 184 дрона.