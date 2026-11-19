Москва19 нояВести.Военнослужащие подразделений Вооруженных сил Российской Федерации в ночь на 19 ноября уничтожили в небе над российскими регионами 53 дрона киевского режима. Об этом сообщило Минобороны России.
Уточняется, что боевики ВСУ использовали беспилотники самолетного типа. В оборонном ведомстве привели данные за период с 20.00 18 ноября по 8.00 19 ноября по московскому времени.
Перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей и республики Татарстанговорится в сообщении МО РФ
Днем ранее ВСУ также предприняли попытку атаковать объекты на территории РФ. В ночь на 18 ноября дежурными средствами ПВО были уничтожены 184 дрона.