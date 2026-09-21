Москва21 сенВести.Минувшей ночью Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) уничтожили в небе над регионами РФ 244 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) киевского режима. Об этом сообщили в Минобороны России.
В военном ведомстве уточнили, что противник использовал дроны самолетного типа.
Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 244 беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Адыгея, Республики Башкортостан, Республики Татарстан и над акваторией Черного морясказано в сообщении МО РФ
Ранее киевский режим провел массированный удар по российским регионам. В выходные только за одни сутки ВС РФ сбили почти две тысячи БПЛА и восемь крылатых ракет.