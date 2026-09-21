Российские силы ПВО уничтожили за ночь 244 украинских дрона над регионами РФ

За ночь ВС РФ сбили 244 дрона ВСУ над российскими регионами Российские силы ПВО уничтожили за ночь 244 украинских дрона над регионами РФ

Москва21 сен Вести.Минувшей ночью Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) уничтожили в небе над регионами РФ 244 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) киевского режима. Об этом сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что противник использовал дроны самолетного типа.

Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 244 беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Адыгея, Республики Башкортостан, Республики Татарстан и над акваторией Черного моря сказано в сообщении МО РФ

Ранее киевский режим провел массированный удар по российским регионам. В выходные только за одни сутки ВС РФ сбили почти две тысячи БПЛА и восемь крылатых ракет.