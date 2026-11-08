Российская ПВО сбила полсотни украинских дронов над регионами РФ В течение дня ПВО РФ уничтожила 50 дронов ВСУ над российскими регионами

Москва8 ноя Вести.Подразделения противовоздушной обороны РФ уничтожили в течение дня 50 беспилотных летательных аппаратов киевского режима над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

ВСУ использовали дроны самолетного типа. Уточняется, что перехвачены беспилотники были в период с 8.00 по 20.00 по московскому времени в Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областях, а также на территории Республики Крым.

Ранее сообщалось, что киевский режим ночью предпринял очередную попытку атаковать объекты на территории России. Всего были сбиты 142 беспилотника ВСУ.