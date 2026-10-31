Москва31 октВести.Дежурные средства ПВО в течение дня в субботу, 31 октября, уничтожили 60 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Уточняется, что дроны противника сбили в период с 08:00 до 20:00 мск.
Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 60 украинских беспилотных летательных средствотмечается в сообщении
Украинские дроны уничтожены над территориями Белгородской, Владимирской, Калужской, Курской областей, Московского региона и Республики Башкортостан.
В ночь на 31 октября средства ПВО уничтожили над регионами России 433 дрона ВСУ.