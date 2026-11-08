Москва8 ноя Вести.Средства противовоздушной обороны в течение минувшей ночи уничтожили 142 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, цели перехвачены и сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Воронежской и Ростовской областей.

Кроме того, беспилотники ликвидированы в небе над Московским регионом, Крымом, а также акваторией Азовского моря.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что дорожное полотно и строительная техника получили повреждения в Неклиновском районе после падения обломков украинского дрона. Как уточнялось, движение через мост организовано в реверсном направлении.