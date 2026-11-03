Москва3 нояВести.Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации перехватили и уничтожили в течение дня 13 беспилотников киевского режима над регионами РФ. Об этом сообщило Минобороны России.
ВСУ использовали дроны самолетного типа. В военном ведомстве отчитались за период с 08.00 по 20.00 по московскому времени.
[Беспилотники перехвачены] над территориями Тверской, Владимирской, Белгородской, Брянской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моряговорится в сообщении военного ведомства
Накануне ВСУ предприняли одну из крупнейших за последние полгода попыток атаковать дронами столичный регион. В ночь со 2 на 3 ноября в сторону Москвы было запущено 493 беспилотника.