МО РФ: в течение дня уничтожено 13 дронов ВСУ над российскими регионами

Российская ПВО в течение дня сбила 13 украинских беспилотников над регионами РФ МО РФ: в течение дня уничтожено 13 дронов ВСУ над российскими регионами

Москва3 ноя Вести.Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации перехватили и уничтожили в течение дня 13 беспилотников киевского режима над регионами РФ. Об этом сообщило Минобороны России.

ВСУ использовали дроны самолетного типа. В военном ведомстве отчитались за период с 08.00 по 20.00 по московскому времени.

[Беспилотники перехвачены] над территориями Тверской, Владимирской, Белгородской, Брянской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря говорится в сообщении военного ведомства

Накануне ВСУ предприняли одну из крупнейших за последние полгода попыток атаковать дронами столичный регион. В ночь со 2 на 3 ноября в сторону Москвы было запущено 493 беспилотника.