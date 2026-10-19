ПВО России за день уничтожила 13 украинских беспилотников Минобороны: силы ПВО сбили 13 украинских дронов над регионами России

Москва19 окт Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение дня уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, цели перехвачены и сбиты в период с 08​​​.00 до 20.00 по московскому времени.

В Минобороны уточнили, что украинские дроны ликвидированы над территориями Белгородской и Курской областей, а также Крыма и Пермского края.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что в течение минувшей ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 149 украинских дронов над российскими регионами.