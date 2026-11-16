Москва16 нояВести.Средства противовоздушной обороны в течение дня уничтожили 148 украинских беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, цели перехвачены и сбиты в период с 08.00 мск до 20.00 по московскому времени.
Уточняется, что дроны ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской и Орловской областей, а также Московского региона.
Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что средства ПВО в течение прошедшей ночи нейтрализовали 1336 украинских беспилотников.