Минобороны: ПВО с утра сбила 33 украинских дрона над территорией России

ПВО России за 12 часов уничтожила 33 украинских беспилотника Минобороны: ПВО с утра сбила 33 украинских дрона над территорией России

Москва19 ноя Вести.Российская противовоздушная оборона в течение дня уничтожила 33 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, цели сбиты в период с 08.00 до 20.00 по московскому времени.

В Минобороны уточнили, что дроны нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой и Орловской областей. Кроме того, БПЛА ликвидированы в небе над Крымом и над акваторией Черного моря.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что в течение минувшей ночи ПВО России уничтожила 53 украинских дрона.