Москва19 нояВести.Российская противовоздушная оборона в течение дня уничтожила 33 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По информации ведомства, цели сбиты в период с 08.00 до 20.00 по московскому времени.
В Минобороны уточнили, что дроны нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой и Орловской областей. Кроме того, БПЛА ликвидированы в небе над Крымом и над акваторией Черного моря.
Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что в течение минувшей ночи ПВО России уничтожила 53 украинских дрона.