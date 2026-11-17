Минобороны: силы ПВО с утра сбили 51 украинский дрон над территорией России

ПВО России за 12 часов уничтожила 51 украинский беспилотник Минобороны: силы ПВО с утра сбили 51 украинский дрон над территорией России

Москва17 ноя Вести.Средства противовоздушной обороны в течение дня уничтожили 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, цели перехвачены и сбиты в период с 08.00 до 20.00 по московскому времени.

В Минобороны уточнили, что дроны сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тверской и Ростовской областей.

Кроме того, БПЛА нейтрализованы в небе над Краснодарским краем и акваторией Азовского моря.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что российская ПВО в течение прошедшей ночи уничтожила 1441 украинский беспилотник.