Москва17 нояВести.Средства противовоздушной обороны в течение дня уничтожили 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По информации ведомства, цели перехвачены и сбиты в период с 08.00 до 20.00 по московскому времени.
В Минобороны уточнили, что дроны сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тверской и Ростовской областей.
Кроме того, БПЛА нейтрализованы в небе над Краснодарским краем и акваторией Азовского моря.
Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что российская ПВО в течение прошедшей ночи уничтожила 1441 украинский беспилотник.