Москва24 октВести.Средства противовоздушной обороны с утра уничтожили 125 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, цели перехвачены и сбиты в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени.
В Минобороны уточнили, что дроны ликвидированы над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Самарской, Свердловской, Ульяновской, Челябинской, Тюменской и Омской областей.
Кроме того, БПЛА уничтожены в небе над Пермским краем, Башкирией, Удмуртией, Крымом и акваторией Черного моря.
Ранее стало известно, что атаке украинских дронов в Омской области подверглись северный промышленный узел и логистический центр Ozon, на котором возник пожар. Пострадавших в результате агрессии украинских боевиков нет.