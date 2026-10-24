Минобороны: силы ПВО с утра сбили 125 украинских дронов над территорией России

ПВО России в течение дня уничтожила 125 украинских беспилотников Минобороны: силы ПВО с утра сбили 125 украинских дронов над территорией России

Москва24 окт Вести.Средства противовоздушной обороны с утра уничтожили 125 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, цели перехвачены и сбиты в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени.

В Минобороны уточнили, что дроны ликвидированы над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Самарской, Свердловской, Ульяновской, Челябинской, Тюменской и Омской областей.

Кроме того, БПЛА уничтожены в небе над Пермским краем, Башкирией, Удмуртией, Крымом и акваторией Черного моря.

Ранее стало известно, что атаке украинских дронов в Омской области подверглись северный промышленный узел и логистический центр Ozon, на котором возник пожар. Пострадавших в результате агрессии украинских боевиков нет.