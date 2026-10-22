Минобороны: силы ПВО за день сбили 49 украинских дронов над территорией России

ПВО в течение дня сбила 49 украинских беспилотников Минобороны: силы ПВО за день сбили 49 украинских дронов над территорией России

Москва22 окт Вести.Средства противовоздушной обороны в течение дня уничтожили 49 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Уточняется, что сбитые БПЛА относились к самолетному типу. Цели перехвачены и сбиты в период с 8.00 до 20.00 мск.

Украинские дроны ликвидированы над территориями Псковской, Орловской, Белгородской, Брянской и Курской областей, а также над Московским регионом. Кроме того, вражеские БПЛА нейтрализованы в небе над Крымом.

Ранее 22 октября в российском оборонном ведомстве сообщили, что ВС РФ ударили по энергетическим объектам, которые обслуживали предприятия военно-промышленного комплекса и логистические центры Украины.