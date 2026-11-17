Москва17 нояВести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за ночь уничтожили 1441 украинский беспилотник над регионами страны и акваториями двух морей. Об этом сообщило Минобороны России.
Воздушные цели были перехвачены в период с 20.00 мск 16 ноября до 08.00 мск 17 ноября.
В течение прошедшей ночи … дежурными силами ПВО уничтожен 1441 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типаговорится в сообщении ведомства
Беспилотники противника сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ульяновской областями.
Кроме того, украинские дроны были уничтожены в Московском регионе, Башкортостане, Крыму и Краснодарском крае.
Средства ПВО также работали над акваториями Черного и Азовского морей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за последние 14 часов в сторону столицы летели около 800 украинских беспилотников. Атака ВСУ в ночь на вторник стала одной из самых массированных за последние два года.