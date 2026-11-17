Минобороны РФ сообщило об уничтожении 1441 беспилотника ВСУ за ночь

Силы ПВО РФ за ночь сбили более 1,4 тысячи украинских БПЛА Минобороны РФ сообщило об уничтожении 1441 беспилотника ВСУ за ночь

Москва17 ноя Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за ночь уничтожили 1441 украинский беспилотник над регионами страны и акваториями двух морей. Об этом сообщило Минобороны России.

Воздушные цели были перехвачены в период с 20.00 мск 16 ноября до 08.00 мск 17 ноября.

В течение прошедшей ночи … дежурными силами ПВО уничтожен 1441 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа говорится в сообщении ведомства

Беспилотники противника сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ульяновской областями.

Кроме того, украинские дроны были уничтожены в Московском регионе, Башкортостане, Крыму и Краснодарском крае.

Средства ПВО также работали над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за последние 14 часов в сторону столицы летели около 800 украинских беспилотников. Атака ВСУ в ночь на вторник стала одной из самых массированных за последние два года.