Минобороны: ПВО перехватила 1043 украинских БПЛА за ночь в небе над Россией

Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 1043 украинских беспилотника Минобороны: ПВО перехватила 1043 украинских БПЛА за ночь в небе над Россией

Москва30 окт Вести.Силы противовоздушной обороны России в ночь на 30 октября перехватили и уничтожили 1043 украинских беспилотника самолетного типа над территорией страны. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 1043 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в сообщении оборонного ведомства

По данным ведомства, дежурные средства ПВО сбили дроны над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Калужской, Костромской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской и Ярославской областями, а также над Московским регионом и Татарстаном.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в ночь на 30 октября в сторону Московского региона летели 862 украинских БПЛА. Собянин уточнил, что основную часть беспилотников уничтожили на дальних рубежах, еще 170 дронов были сбиты на подлете к Москве.