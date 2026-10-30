Москва30 октВести.Силы противовоздушной обороны России в ночь на 30 октября перехватили и уничтожили 1043 украинских беспилотника самолетного типа над территорией страны. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 1043 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типаговорится в сообщении оборонного ведомства
По данным ведомства, дежурные средства ПВО сбили дроны над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Калужской, Костромской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской и Ярославской областями, а также над Московским регионом и Татарстаном.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в ночь на 30 октября в сторону Московского региона летели 862 украинских БПЛА. Собянин уточнил, что основную часть беспилотников уничтожили на дальних рубежах, еще 170 дронов были сбиты на подлете к Москве.