Москва23 сенВести.Российская противовоздушная оборона в течение дня сбила 35 украинских беспилотников самолетного типа над территорией РФ и над Черным морем, заявили в Минобороны РФ.
Военные пояснили, что дроны были уничтожены в период с 08.00 по 20.00 мск над Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областями, Краснодарским краем, а также над Башкортостаном и Крымом.
С 08.00 до 20.00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типаговорится в сообщении ведомства
Ранее стало известно, что противник лишился 868 дронов в зоне спецоперации. Беспилотники были также самолетного типа.