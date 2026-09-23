ПВО уничтожила 35 украинских БПЛА, заявили в МО РФ Минобороны: ПВО сбила 35 дронов ВСУ за 12 часов

Москва23 сен Вести.Российская противовоздушная оборона в течение дня сбила 35 украинских беспилотников самолетного типа над территорией РФ и над Черным морем, заявили в Минобороны РФ.

Военные пояснили, что дроны были уничтожены в период с 08.00 по 20.00 мск над Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областями, Краснодарским краем, а также над Башкортостаном и Крымом.

С 08.00 до 20.00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении ведомства

Ранее стало известно, что противник лишился 868 дронов в зоне спецоперации. Беспилотники были также самолетного типа.