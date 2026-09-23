За минувшие сутки в ходе СВО уничтожено 868 беспилотников Украины

ВСУ потеряли за сутки 868 беспилотников самолетного типа За минувшие сутки в ходе СВО уничтожено 868 беспилотников Украины

Москва23 сен Вести.Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) за минувшие сутки уничтожили в зоне проведения специальной военной операции (СВО) 868 беспилотных летательных аппаратов киевского режима. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Уточняется, что речь идет о БПЛА самолетного типа.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы и 868 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сводке МО РФ

Днем ранее в сообщениях российского оборонного ведомства также упоминалось, что силы ПВО уничтожили снаряд системы HIMARS американского производства и шесть авиабомб.