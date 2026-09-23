Москва23 сенВести.Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) за минувшие сутки уничтожили в зоне проведения специальной военной операции (СВО) 868 беспилотных летательных аппаратов киевского режима. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Уточняется, что речь идет о БПЛА самолетного типа.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы и 868 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа

говорится в сводке МО РФ

Днем ранее в сообщениях российского оборонного ведомства также упоминалось, что силы ПВО уничтожили снаряд системы HIMARS американского производства и шесть авиабомб.