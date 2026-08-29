Минобороны: ПВО РФ за день уничтожила 85 украинских дронов

ПВО России за день уничтожила 85 украинских дронов Минобороны: ПВО РФ за день уничтожила 85 украинских дронов

Москва29 авг Вести.Российские силы ПВО в течение дня сбили 85 украинских дронов над российскими регионами и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что БПЛА были уничтожены в период с 8.00 до 20.00 мск.

Перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской, Калужской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря отмечается в публикации

Ранее в министерстве сообщали, что силы противовоздушной обороны за сутки ликвидировали 715 беспилотников противника. Уточнялось, что дроны были самолетного типа.