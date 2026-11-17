В сторону Московского региона в течение 14 часов летели порядка 800 БПЛА Собянин: в сторону Московского региона летели около 800 БПЛА

Москва17 ноя Вести.За последние 14 часов в сторону Московского региона летели порядка 800 украинских беспилотников. Большинство из них были уничтожены на дальних подступах, непосредственно на подлете к городу сбили 321 БПЛА. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

В период с 17.00 16 ноября по 07.00 17 ноября в сторону Московского региона летели около 800 БПЛА. Большая часть из них уничтожена ВКС ПВО Минобороны на дальних рубежах. 321 беспилотник нейтрализован на подлете к Москве написал градоначальник в мессенджере МАХ

Речь идет об одной из крупнейших атак ВСУ на Москву за последние два года.