ТАСС: атака украинских БПЛА на Москву стала одной из крупнейших за два года

Несколько сотен БПЛА: атака ВСУ на Москву стала одной из крупнейших за два года ТАСС: атака украинских БПЛА на Москву стала одной из крупнейших за два года

Москва17 ноя Вести.Попытка атаковать Москву, предпринятая киевским режимом вечером 16 ноября и в ночь на вторник, стала одной из крупнейших за последние два года, передает ТАСС.

Ранее мэр Сергея Собянин сообщил об уничтожении на подлете к городу более 320 украинских беспилотников, всего в сторону столичного региона летели порядка 800 дронов.

Попытка атаки вражеских беспилотников, предпринятая со второй половины минувшего дня и ночью на Московский регион, стала одной из самых крупных за два года подсчитало агентство

Летом 2026 года в Москве был сформирован добровольческий отряд "БАРС". Как отметил градоначальник, бойцы подразделения также были задействованы в защите неба и хорошо себя показали, уничтожив за два дня около 300 БПЛА.