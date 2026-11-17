Силы ПВО и "БАРС" сбили более 320 украинских беспилотников, летевших на Москву Собянин: на подлете к Москве уничтожен 321 беспилотник ВСУ

Москва17 ноя Вести.За 14 часов силы и средства противовоздушной обороны и задействованных подразделений сбили на подлете к Москве более 320 вражеских беспилотников. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Всего в сторону столичного региона летели порядка 800 украинских дронов, большинство из них были уничтожены на дальних подступах.

В период с 17.00 16 ноября по 07.00 17 ноября в сторону Московского региона летели около 800 БПЛА. Большая часть из них уничтожена ВКС ПВО Минобороны на дальних рубежах. 321 беспилотник нейтрализован на подлете к Москве написал градоначальник в мессенджере МАХ

Он добавил, что в защите города участвовали бойцы добровольческого формирования "БАРС-Москва". За последние два дня они уничтожили около 300 БПЛА противника.