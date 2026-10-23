Москва23 октВести.На подлете к Москве уничтожены еще два украинских БПЛА, сообщил мэр Сергей Собянин.
Соответствующую информацию он опубликовал в мессенджере МАХ 23 октября, в пятницу, в 13.53.
Уничтожены еще два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных службнаписал градоначальник
Ранее сегодня мэр столицы сообщил, что за ночь в сторону Московского региона летело 155 БПЛА противника, большая часть была уничтожена на дальних подступах.
После появились данные о ликвидации еще четырех вражеских дронов.