Собянин: уничтожены еще два беспилотника, летевших на Москву

Еще два украинских беспилотника уничтожены на подлете к Москве Собянин: уничтожены еще два беспилотника, летевших на Москву

Москва23 окт Вести.На подлете к Москве уничтожены еще два украинских БПЛА, сообщил мэр Сергей Собянин.

Соответствующую информацию он опубликовал в мессенджере МАХ 23 октября, в пятницу, в 13.53.

Уничтожены еще два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб написал градоначальник

Ранее сегодня мэр столицы сообщил, что за ночь в сторону Московского региона летело 155 БПЛА противника, большая часть была уничтожена на дальних подступах.

После появились данные о ликвидации еще четырех вражеских дронов.