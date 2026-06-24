Москва24 июн Вести.В Москве сформировали добровольческое подразделение "БАРС", сообщает ТАСС. Добровольцы отрабатывают полный цикл полевой работы, которая приближена к боевым условиям.

В настоящее время проводится проверка оборудования и рабочих мест, распределение ролей в расчетах, инструктаж перед выполнением задач, а также подготовка беспилотников, средств управления и связи к работе. Добровольцы "БАРС-Москва" противодействуют вражеским дронам. Для этого они используют перехватчики "Елка" и "Лис", уточняет агентство.

Ранее стало известно, что бойцы добровольческого подразделения "БАРС-Курск" оборудовали несколько линий воздушной обороны, помогая обеспечить безопасность приграничных территорий Курской области от налета беспилотников.