Москва12 октВести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) с утра понедельника, 12 октября, сбили 33 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Уточняется, что вражеские БПЛА были ликвидированы в период с 8.00 до 20.00 мск.
В течение дня ... дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типаговорится в сообщении
По данным оборонного ведомства, дроны были сбиты над территориями Белгородской, Орловской, Курской и Брянской областей.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО за сутки уничтожили пять авиабомб и 646 беспилотников ВСУ в зоне проведения спецоперации (СВО).