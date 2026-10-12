Минобороны: силы ПВО сбили 33 дрона ВСУ над регионами России с утра понедельника

Средства ПВО за 12 часов сбили 33 украинских беспилотника над регионами России Минобороны: силы ПВО сбили 33 дрона ВСУ над регионами России с утра понедельника

Москва12 окт Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) с утра понедельника, 12 октября, сбили 33 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Уточняется, что вражеские БПЛА были ликвидированы в период с 8.00 до 20.00 мск.

В течение дня ... дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в сообщении

По данным оборонного ведомства, дроны были сбиты над территориями Белгородской, Орловской, Курской и Брянской областей.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО за сутки уничтожили пять авиабомб и 646 беспилотников ВСУ в зоне проведения спецоперации (СВО).