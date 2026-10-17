Москва17 октВести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) с утра субботы, 17 октября, сбили 30 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что вражеские БПЛА были ликвидированы в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени.
В течение дня ... дежурными силами ПВО уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типаговорится в сообщении
Как уточнили в оборонном ведомстве, вражеские дроны были нейтрализованы над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Вологодской, Орловской областей, Краснодарского края, а также над акваторией Черного моря.
Ранее в Минобороны сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи с 20.00 16 октября до 8.00 17 октября перехватили и уничтожили 610 украинских беспилотников над регионами РФ и Черным морем.