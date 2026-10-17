Минобороны: ПВО за день сбила 30 дронов ВСУ над регионами РФ и Черным морем

Силы ПВО за 12 часов сбили 30 беспилотников ВСУ над регионами РФ Минобороны: ПВО за день сбила 30 дронов ВСУ над регионами РФ и Черным морем

Москва17 окт Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) с утра субботы, 17 октября, сбили 30 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что вражеские БПЛА были ликвидированы в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени.

В течение дня ... дежурными силами ПВО уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

Как уточнили в оборонном ведомстве, вражеские дроны были нейтрализованы над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Вологодской, Орловской областей, Краснодарского края, а также над акваторией Черного моря.

Ранее в Минобороны сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи с 20.00 16 октября до 8.00 17 октября перехватили и уничтожили 610 украинских беспилотников над регионами РФ и Черным морем.