МО: средства ПВО сбили 80 дронов ВСУ над регионами России с утра четверга

Силы ПВО за 12 часов сбили 80 беспилотников ВСУ над регионами РФ и Черным морем МО: средства ПВО сбили 80 дронов ВСУ над регионами России с утра четверга

Москва15 окт Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) с утра четверга, 15 октября, сбили 80 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что вражеские дроны были ликвидированы в период с 8.00 до 20.00 мск.

В течение дня ... дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 80 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

По данным оборонного ведомства, БПЛА были сбиты над территориями Брянской, Рязанской, Калужской, Тамбовской, Курской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.

14 октября в Минобороны РФ сообщили, что дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили 91 беспилотник ВСУ над Рязанской и Саратовской областями за сутки.