Минобороны: силы ПВО за 12 часов среды сбили 85 дронов ВСУ над регионами России

Силы ПВО за 12 часов среды сбили 85 дронов ВСУ над регионами России Минобороны: силы ПВО за 12 часов среды сбили 85 дронов ВСУ над регионами России

Москва11 ноя Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за 12 часов среды, 11 ноября, нейтрализовали 85 украинских дронов над российскими регионами и Черным морем. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

Согласно сообщению, дроны были сбиты в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени.

Перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных средств говорится в материале ведомства

Как уточнили в Минобороны, беспилотники были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Кировской, Омской и Ростовской областями, над Пермским краем, Республикой Башкортостан, Удмуртской Республикой и над акваторией Черного моря.

Утром 11 ноября ведомство сообщало, что средства ПВО сбили за ночь 627 дронов ВСУ над регионами России.