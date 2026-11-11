Москва11 нояВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за 12 часов среды, 11 ноября, нейтрализовали 85 украинских дронов над российскими регионами и Черным морем. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.
Согласно сообщению, дроны были сбиты в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени.
Перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных средствговорится в материале ведомства
Как уточнили в Минобороны, беспилотники были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Кировской, Омской и Ростовской областями, над Пермским краем, Республикой Башкортостан, Удмуртской Республикой и над акваторией Черного моря.
Утром 11 ноября ведомство сообщало, что средства ПВО сбили за ночь 627 дронов ВСУ над регионами России.