Москва14 октВести.Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 91 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Рязанской и Саратовской областями за минувшие сутки. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В течение прошедших суток по состоянию на 18.00 14 октября текущего года дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены над территориями Рязанской области 23 БПЛА, Саратовской области – 68 БПЛАговорится в сообщении МО
Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что средства ПВО за сутки уничтожили 1 425 беспилотников ВСУ в зоне проведения спецоперации (СВО).