МО: ПВО за сутки сбила 91 беспилотник ВСУ над Рязанской и Саратовской областями

Силы ПВО за сутки уничтожили 91 дрон ВСУ над Рязанской и Саратовской областями МО: ПВО за сутки сбила 91 беспилотник ВСУ над Рязанской и Саратовской областями

Москва14 окт Вести.Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 91 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Рязанской и Саратовской областями за минувшие сутки. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В течение прошедших суток по состоянию на 18​​​.00 14 октября текущего года дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены над территориями Рязанской области 23 БПЛА, Саратовской области – 68 БПЛА говорится в сообщении МО

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что средства ПВО за сутки уничтожили 1 425 беспилотников ВСУ в зоне проведения спецоперации (СВО).